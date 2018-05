Politieke partijen in Flevoland pleiten voor gebiedsverbod actievoerders

De dieren namen zondagochtend de benen nadat eerder die nacht op 21 plekken het hekwerk was opengeknipt. Drie edelherten moesten worden afgeschoten. Twee van de drie herten waren drachtig. De natuurorganisatie doet aangifte van de vernielingen en de politie onderzoekt de zaak.

Politici veroordelen actie

Politici veroordelen de daad van de actievoerders. “Een onzinnige actie”, zegt Rik Grashoff, Kamerlid van GroenLinks. Wie het hek hebben gesaboteerd, is onduidelijk. Staatsbosbeheer (SBB) stelt wel dat er afgelopen maanden vaker hekken zijn opengeknipt. “Er staat 35 kilometer hekwerk om de Oostvaardersplassen heen”, aldus woordvoerder Marcel van Dun. “Dat is al wel vaker doorgeknipt, maar daar hebben we nooit ruchtbaarheid aan gegeven om mensen niet op ideeën te brengen. Maar dit is wel extreem.”

‘Gevaarlijk voor dier en het verkeer’

Net als bij voorgaande keren gebeurde het doorknippen van hekken kort na een demonstratie tegen het beheerbeleid. Zaterdagavond demonstreerden zo’n 120 mensen bij het natuurgebied. Naderhand hadden politie en Staatsbosbeheer hun handen vol aan de actievoerders. “Dit is zo gevaarlijk voor dier en het verkeer, dat het moet stoppen”, vindt Peter Pels, fractievoorzitter van de PvdA in de Staten van Flevoland.

Algemeen gebiedsverbod

“De omtrek is te groot, dus politie kan niet dag en nacht toezicht houden bij de hekken. Daarom moeten we kijken of een algemeen gebiedsverbod een oplossing kan zijn.” Pels hoopt dat een gebiedsverbod mensen afschrikt. Ook GroenLinks en het CDA in Flevoland willen dat er nu een eind aan de slepende onrust rond de Oostvaardersplassen wordt gemaakt en vinden een gebieds- of samenscholingsverbod de moeite van het onderzoeken waard.

Bron De Stentor