Politiepaarden verdwijnen uit Haagse straatbeeld

Sinds de vorming van de Nationale Politie valt de Bereden Politie onder de Landelijke Eenheid. Officieel zijn de politiepaarden niet meer van de stad, maar de stal is nog wel in Den Haag. Met als gevolg dat de politieruiters, op het moment dat hun inzet elders niet nodig was, vaak hun paard pakten en in de buurt surveilleerden.

Uit straatbeeld

Met het besluit om de paarden te verhuizen komt er een einde aan politiepaarden in het Haagse straatbeeld. De surveillancerondes zullen voortaan in Rotterdam gereden worden, vertelde een agent vrijdag aan het AD. De leiding van de politie ontkent dit, maar de lokale politiek gelooft hier niets van.

Tekort

Daniëlle Koster van het CDA maakt zich zorgen, in het AD zegt ze: “Als je in Rotterdam een of twee uur over hebt, ga je echt niet naar Den Haag rijden. Dit betekent weer minder politie op straat, en er zijn al zo veel zorgen over de bezetting.” “Het is een opeenstapeling”, zegt Koster, want agenten worden op dit moment uitgeleend aan de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging om daar een personeelstekort op te lossen.

Negatief besluit

Raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos vraagt deze week aan de burgemeester om in overleg met de rijksoverheid te gaan over het genomen besluit. Partijgenoot Elias van Hees noemt het een ‘zeer negatief besluit voor onze stad’ die ten koste gaat van de zichtbaarheid en aanwezigheid van de politie.

Bron Algemeen Dagblad