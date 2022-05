Ponyruiters Isa Hollands en Yasmin Westerink de besten in kur op muziek in Compiègne

Isa Hollands en Yasmin Westerink pakten de eerste twee plaatsen in de kur op muziek voor pony's op het CDIP te Compiègne. Met His Royal Badness DK (v.Hesselteichs Golden Dream) scoorde Hollands 75.070% en werd daarmee de winnaar. Westerink haalde 74.995% met Cognac IX (v.FS Chambertin). De derde plaats was voor Liezel Everars die met FS Capelli De Niro (v.FS Champion De Luxe) tot een score van 74.340% kwam.