Prachtige sport in CSI3* Grote Prijs van Oliva

In een enerverende barrage was het de Ier Mark Mcauley met Django Ste Hermelle (v.Upercut Kervec) die de overwinning greep in de 1.50 m GP van het CSI3* te Oliva. Tweede werd Christian Kukuk met Nice van 't Zorgvliet (v.Emerald) en op de derde plek eindigde Olivier Philipaerts met Miro (v.Diamant De Semily).

Zes ruiters binnen de twee seconden

Dit was een barrage die de springsport zo mooi kan maken. Het was een constante van stuivertje wisselen om de ereplaatsen. De een was nog niet aan de leiding gekomen of de volgende reed hem er alweer af. Het was duidelijk vanaf het begin dat de deelnemers nagenoeg allen gebrand waren op de winst en de bijbehorende 12875,- euro en daar ook hard voor streden.

Pittig basisparcours

De eerste ronde was er een die niet heel erg technisch was maar de palen lagen los in de lepels en aanraken betekende bijna zeker ook vallen. Van de 53 starters wisten er acht een barrageplek te veroveren. Van die acht kreeg alleen de Zweedse Petronella Andersson een fout, de rest hield de lei weer schoon.

Nederlanders

Suus Kuyten kreeg met Alfa Jordan (v.Air Jordan) twee springfouten en werd daarmee 34ste.

Carlotta (v.Conthargos) had haar dag niet en sprong onder Johnny Pals vier balken uit de lepels.

Uitslag

Bron: Horses.nl