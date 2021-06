Première: “The Heart of Equestrian Sport”

Vanavond, op de 80e verjaardag van Madeleine Winter-Schulze is de documentaire "The Heart of Equestrian Sports – Madeleine Winter-Schulze turns 80" live te zien op ClipMyHorse.TV om 20.15 uur. En zal daarna ten alle tijde beschikbaar zijn in het archief.

De documentaire neemt je mee door de belangrijkste fasen in het leven van Madeleine Winter-Schulze. Ze vertelt over de nauwe relatie met haar vader Eduard Winter. Ze blijft er bij dat zonder hem haar leven niet mogelijk geweest zou zijn. Tot op de dag van vandaag speelt het bedrijf van Eduard Winter een grote rol in haar leven

Eduard Winter Children’s Foundation

En ze wil iets teruggeven: aan paarden, aan paardensport, maar ook aan de mensen. Daarom richtte ze, om haar vader altijd te herinneren, de Eduard Winter Children’s Foundation op. Zijn Alfredos was het eerste paard waar Madeleine op reed in het Grunewald in Berlijn.

Paardenliefhebbers en levenspartners

Ze waren perfecte aanvullingen op elkaar, paardenliefhebbers en intieme levenspartners: Madeleine Winter-Schulze leerde haar man Dieter – natuurlijk – kennen via de paarden in Berlijn, in Mellendorf vervulden ze hun droom. Toen Dieter Schulze in 2008 overleed, waren het de paarden en hun ruiters met wie ze vele jaren samen doorbracht, die haar pakten.

Niet op de voorgrond

Madeleine Winter-Schulze heeft talloze prijzen, overwinningen en medailles verzameld, maar wat echt telt voor haar is het moment: wanneer ze haar ruiters en paarden met stralende ogen bewondert, haar vingers kruist, meejuicht, zichzelf nooit op de voorgrond zet, maar altijd klaar staat om zich op de achtergrond te troosten of zich te verheugen.

Bekijk hier de documentaire

Bron: Horses.nl / Dressuursport Deutschland