Prinses Amalia vertelt in boek over passie voor paarden

Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van prinses Amalia op 7 december 2021 heeft cabaretière en zangeres Claudia de Breij een persoonlijk boek geschreven op basis van ontmoetingen met de prinses. Het boek is bedoeld om de lezers kennis te laten maken met de beoogd troonopvolger. Het boek 'Amalia' wordt uitgegeven door Uitgeverij Pluim en verschijnt half november.

Voor het boek heeft Claudia de Breij afgelopen zomer enkele gesprekken gevoerd met de Prinses van Oranje over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het koningschap en haar toekomstige rol voor haar betekenen. Amalia heeft Claudia de Breij onder andere meegenomen naar het Koninklijk Staldepartement om over haar passie voor paarden en de paardensport te vertellen. Het boek bevat beeldmateriaal uit het privé-archief van de prinses.

Traditie

‘Amalia’ verschijnt in de lijn van een traditie van eerder verschenen boeken over de beoogd troonopvolgers ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag. Zo publiceerde Renate Rubinstein in 1985 het boek ‘Alexander’ en Hella Haasse in 1955 ‘Portret van Prinses Beatrix’.

Bron: Horses.nl/Koninklijk Huis