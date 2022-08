Privé jachtstal in Midden-Nederland zoekt ervaren ruiter/amazone

Een privé jachtstal in Midden NL zoekt een ervaren ruiter/amazone die ervaring heeft met het trainen en in conditie houden van paarden. Het liefst op ZZP-basis.

Wij zoeken iemand die:

Ervaring heeft met het trainen en in conditie houden van paarden, m-niveau

zowel dressuur als springen.

Paarden kan toiletteren.

In het bezit is van een rijbewijs .

Woonachtig is in het midden van het land.

Men jaagt 2x per week , op woensdag en zaterdag.

Op die dagen moet het paard naar de jacht worden gebracht en weer terug

naar stal en dan volledig worden verzorgd.

De werkweek bestaat uit ongeveer 30 uur in het jachtseizoen, van oktober t/m

maart. Buiten het seizoen zal men ongeveer 12 uur werkzaam zijn.

Salaris: liefst op ZZP basis, in overleg.

Reacties naar Liesbeth Mekkering – [email protected] met een korte

persoonlijke beschrijving.