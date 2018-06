PvdD wil strengere regels voor filmpaarden

Er draaien steeds meer films met paarden in de hoofdrol, waaronder de film Redbad die eind juni in première gaat. Arjen de Jong van Hippisch Centrum Muiderberg verzorgde de paarden voor deze film. “Het was een hele bijzondere productie. We hadden 600 acteurs en 120 paarden tegelijk aan het werk op de set”, verklaart hij tegenover Editie NL.

Niet alle stunts

De Jong geeft aan dat hij een paard als een werknemer met vier benen ziet. “Ze mogen niet langer dan drie uur werken, daarna wissel ik ze.” Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat een paard herstelt van de energie die gebruikt wordt. “Er zijn ook stunts die ik niet doe met mijn paarden. Bijvoorbeeld een ‘Horse pull’. Dan laat je het paard steigeren en trek je het hoofd opzij waardoor ruiter en paard vallen. Ik vind dat zielig.

Digitaal

De PvdD is van mening dat als er niet aan dergelijke voorwaarden voldaan kan worden, er wat hen betreft geen gebruik gemaakt mag worden van paarden in films. “Dat is ook wellicht helemaal niet erg, want met de technieken die tegenwoordig gebruikt worden in films, kan men een net zo realistisch digitaal dier gebruiken”, liet een woordvoerder van de partij weten.

