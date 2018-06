‘Queens honour’ voor William Fox-Pitt

In zijn ruim dertigjarige carrière vertegenwoordigde William Fox-Pitt zijn land op vijf Olympische spelen, vier Wereldkampioenschappen en negen Europese kampioenschappen. Op deze internationale kampioenschappen verzamelde hij talloze medailles en was daarnaast in eigen land elf keer nationaal kampioen.

Grote eer

“Het is een grote eer en ik ben trots om op gelijke voet te staan met Mary King en Ginny Elliot”, zegt Fox-Pitt. “Het is bijzonder om deze waardering te krijgen terwijl ik nu al een tijd weinig gepresteerd heb”, vervolgt de eventingruiter die in 2015 bij zijn val op het WK jonge eventingpaarden in Le Lion d’Angers ernstig hoofdletsel opliep.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Horse&Hound