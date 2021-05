Raijmakers jr. en Gomez Imprezz weer in top klassement

Vanmorgen was het in Lier opnieuw raak voor Piet Raijmakers jr. en zijn snelle merrie Gomez Imprezz (v. Nabab de Reve). Het werd nu geen eerste plaats net als donderdag, maar een tweede in het 1.35m Twee Fasen. Hij moest Bart Anthonissen voorlaten die op Nauwsika van de Pereboom (v. Thunder vd Zuuthoeve) slechts 0,15 seconden sneller was.

Bart Anthonissen had al vroeg met de achtjarige merrie Nauwsika van de Pereboon de snelle tijd van 26,27 seconden op de klokken gezet. Raijmakers zette met Gomez Imprezz alles op alles om opnieuw de zege naar zich toe te trekken. Maar op de meet kwam de ruiter 0,15 tekort voor de overwinning, hij finishte in 26,42 seconden.

Drie keer Zirocco Blue VDL

De Spaanse Pilar Lucrecia Cordon werd derde op de KWPN-merrie Flair (v. Zirocco Blue VDL) in een tijd van 27,36 seconden. Op een halve seconde gevolgd door Jur Vrieling die ook met een Zirocco Blue-nazaat, Gravin Trojka S op 27,89 seconden uitkwam. De derde Zirocco Blue-nakomeling in de top tien werd gereden door Willem Verdonk. Hij werd negende met Gintura in 28,79 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl