Reactie Willem Greve op eerste onderdeel F.E.I. Wereldbekerfinale

Na afloop van het eerste onderdeel van de Wereldbekerfinale in Fort Worth gaf Willem Greve aan Horses.nl antwoord op enkele vragen.

Marcel Dufour Door

Horses.nl: “Heb je een verklaring voor waarom Pretty Woman van ’t Paradijs zo goed sprong in het eerste deel van het parcours en op het eind toch een paar fouten maakte?”

Willem Greve: “Ik heb geen verklaring waarom dat het geval was maar ik voelde wel dat ze niet in de topvorm stak die nodig is om dit soort wedstrijden voorop te rijden. Waarom dat zo was dat ga ik later nog wel analyseren maar het feit blijft natuurlijk ook dat het nog een jong paard is dat nog steeds bezig is aan ervaring op te doen op dit niveau. Misschien was het de vliegreis, wie zal het zeggen? Het is alleen jammer dat de benodigde vorm er net niet is aan de andere kant van de wereld want in de voorbereiding leek alles goed.”

Horses.nl: “Je had geen fijne loting waardoor je al als tweede naar binnen moest. Heeft dat effect op je rit?

Willem Greve: “Ideaal had natuurlijk geweest als je wat later kunt starten zodat je wat andere ruiters ziet en ook een beetje een idee krijgt waar het heen gaat met de proef. Maar als een excuus wil ik dat zeker niet aandragen. De ene keer sta je vooraan op de lijst en de andere keer achteraan.”

Horses.nl: “Ga je het concours nog uitrijden of houd je het voor gezien aangezien een podiumplek er toch niet meer in zit?”

Willem Greve: “Daar ben ik nog niet over uit en ga ik overleggen met mijn team. Voor het klassement speel ik geen rol meer dus het zou alleen gaan om de dagprijzen. We gaan eens kijken wat verstandig is en dan laat ik dat morgen weten.”