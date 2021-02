Reiter Revue kiest ‘paard van het decennium’

Reiter Revue kiest sinds 2010 telkens een paard van het jaar. Nu blikt de redactie van dit Duitse paardenblad terug op het afgelopen decennium en vraagt aan het publiek: welke van deze paarden van het jaar is paard van het decennium? Acht toppaarden zijn genomineerd voor deze titel.

In 2010 werd het voltigepaard Sir Bernhard RS vd Wintermühle (v. Sunny Boy) voor het eerst gekozen tot paard van het jaar. In dat jaar werd Kai Vorberg met de Oldenburger tweede bij het individuele optreden op het WK in Kentucky. De titel werd destijds uitgereikt aan Vorberg door de eigenaar van de ruin, Reinhold Strang.

2011: Lambrasco

Het jaar daarop werd Lambrasco (v. Libero H) door de lezers uitgeroepen tot paard van het jaar. De Holsteiner vervulde de grootste droom van Janne Friederike Meyer-Zimmermann door in 2011 de Grote Prijs van Aken te winnen. Bij de laatste hindernis gooide de Duitse amazone haar handen in de lucht en vierde de overwinning.

2012 en 2013: Damon Hill NRW

Damon Hill NRW (v. Donnerhall) werd in 2012 en 2013 bekroond met de onderscheiding. De Westfaler behaalde met Helen Langehanenberg vele topklasseringen in de dressuursport. In 2012 droegen ze bij aan de gouden teammedaille op de Olympische Spelen. Het jaar daarop wonnen ze de wereldbekerfinale. Langehanenberg zei in 2012 over de hengst: ”Hij is voor mij het beste paard ter wereld en vecht voor mij. We begrijpen elkaar blindelings.”

2014: Bella Rose

In 2014 sloten de lezers Bella Rose (v. Belissimo M) in hun hart. De merrie maakte in 2014 met Isabell Werth, na een wedstrijdpauze door een blessure, haar succesvolle comeback in de ring. In dat jaar hielpen ze Duitsland op het WK in Normandië aan de gouden teammedaille.

2015: Desperados FRH

Desperados FRH (v. De Niro) werd in 2015 uitgeroepen tot paard van het jaar. De zwarte hengst bezorgde zijn fans kippenvel en Duitsland vele medailles. Kristina Bröring-Sprehe kon altijd op de Hannoveraner vertrouwen. Hij liet haar nooit in de steek.

2016: La Biosthetique Sam FBW

La Biosthetique Sam FBW (v. Stan de Man xx) was een levende legende en kwam met Michael Jung tot fantastische prestaties. De ruin is drievoudig Olympisch kampioen. Ook won hij gouden medailles op EK’s en WK’s. Door deze prestaties heeft hij de titel van paard van het jaar verdiend.

2017 en 2018: Sap Hale Bob OLD

Sap Hale Bob OLD (v. Helikon xx) werd twee keer uitgeroepen tot paard van het jaar. Hij kreeg deze prijs in 2017 en 2018. Ingrid Klimke en de Oldenburger zijn al meer dan tien jaar een team. In 2017 wonnen ze de gouden medaille op het EK in Strzegom. Het jaar daarop werden ze derde op het WK in Tryon.

2019: Showtime FRH

Showtime FRH (v. Sandro Hit) won in 2019 de titel van paard van het jaar. In 2019 was hij op het EK in Rotterdam de grootste concurrent van Bella Rose. De combinatie won twee individuele zilveren medailles. Schneider was na haar rit enthousiast: ”Het voelde alsof ik van een andere planeet kwam.”

