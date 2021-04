Reiter Revue kiest Sap Hale Bob OLD tot ‘paard van het decennium’

Er werden 4.674 stemmen uitgebracht bij de verkiezing tot ‘paard van het decennium’. Sap Hale Bob OLD won met afstand en kreeg 30,1 procent van de stemmen. De tweede plaats was voor Desperados FRH met 19,5 procent van de stemmen. Lambrasco eindigde vlak achter Desperados FRH met 18,8 procent. Vierde werd La Biosthetique Sam FBW met 15,7 procent.

Gouden medaille op EK

De 17-jarige ruin werd twee keer uitgeroepen tot paard van het jaar. Hij kreeg deze prijs in 2017 en 2018. Ingrid Klimke en de Oldenburger zijn al meer dan tien jaar een team. In 2017 wonnen ze de gouden medaille op het EK in Strzegom. Het jaar daarop werden ze derde op het WK in Tryon.

Bron: Horses.nl/Reiterrevue