Remco Been moet meerdere erkennen in Ribas Da Costa

Dat Thiago Ribas da Costa altijd goed is voor een flink dotje tegengas bewees de in Limburg woonachtige Braziliaan vanavond wederom. In de tweede GP-kwalificatie van het Summer CSI in de Peelbergen klopte hij de tijd van Remco Been en snelde er met de winst en de meeste ranking punten vandoor.

Dat de winst niet cadeau gegeven werd in Kronenberg was evident. Van de 98 combinaties in de 1.45m proef hielden maar liefst 35 combinaties de lei schoon in de basisomloop. “Er stond een mooie proef, maar de toegestane tijd had korter moeten staan”, evalueert Been. De ruiter uit Wierden klokte met zijn toppaard Holland vd Bisschop (v. Heartbreaker) na een ultra scherpe barrage rit vervolgens 35.15 seconden.

Koers voortzetten

“Wat een drama”, grapt de nummer twee na afloop. “Nee, serieus ik ben meer dan tevreden. Holland is nu dertien en het is paard dat regelmatig in de prijzen loopt. Ik zet deze koers met hem graag nog even voort, maar waak er wel voor dat ik hem niet te veel inzet. Hij heeft in deze twee dagen 5000 euro bij elkaar gesprongen, dat is voor nu zeker goed zat.”

Nopjes

“Ik heb de tijd verloren na de eerste hindernis en in de terugdraai naar de laatste oxer”, kijkt Been terug op zijn barragerit. Daarmee kwam hij uiteindelijk een halve seconde tekort voor de winst die opgeëist werd door Da Costa. De in Ysselsteyn wonende Braziliaan is de tel hoe vaak hij in de Peelbergen een ranking rubriek heeft gewonnen kwijt, maar in zijn nopjes in hij iedere keer.

Met het hart

“Dit paard springt echt met haar hart”, erkent Da Costa zijn tienjarige merrie Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) lof toe. “Ze is in topvorm! Wat dat betreft heeft de verplichte wedstrijdpauze haar, maar ook mij goed gedaan. We hebben thuis lekker rustig door kunnen trainen en ik ben zelfs wat kilo’s kwijtgeraakt”, glimlacht de winnaar.

Top tien

In totaal reden er zich vier Nederlandse combinaties in de top tien, waarbij de tijdsverschillen kort op elkaar zaten waren. Lisa Nooren finishte met Dienellie (v. Berlin) op plaats vijf (36.30). Achter Zweed Douglas Lindelow met Casquo Blue (v. Chacco-Blue) die 35.70 op te teller had. Brit Charlie Jones tekende net als gister op voor de derde plaats met VDL Wittinger-telg Dexter in 35.60. De altijd competitieve Nederlandse ruiter Eric ten Cate deed een gedegen gooi naar de winst met Lacoste 145 (v. Lord Pezi) en eindigde als zesde. Lars Kersten klasseerde zich met Kadee van de Knuffel als negende, net achter de winnares van de GP-kwalificatie van gister, Laura Kraut met Goldwin.

Voor alle uitslagen en finishtijden klik hier.

Bron: persbericht/Horses.nl