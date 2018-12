Na de winst met de hengsten In Style, een tweede en derde plaats met Johnny Depp en Just Wimphof in Zuidbroek kan het geluk niet op voor Renate van Uytert-van Vliet. Ze liet via Facebook weten dat zij en haar man Joop van Uytert een baby verwachten. Renate is inmiddels 21 weken zwanger. Dit wordt hun eerste kind samen, Joop heeft al een dochter uit een eerdere relatie.