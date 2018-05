Rhinopneumonie in Haarlem

Of het hier om EHV1 gaat, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen, is nog niet bevestigd. “Vanmiddag krijgen we de uitslag of het om de neurologische variant gaat”, laat een woordvoerder van de Sectorraad Paarden weten.

Lees ook:

Rhino Wolvega verspreidt zich naar Overijssel

Rhinovirus eist leven zeker vijf paarden in noord Nederland

Mogelijk nog een paard besmet met Rhino in de buurt van Wolvega

Dierenkliniek Wolvega getroffen door Rhino

Neurologische variant Rhino in Lelystad

Rhino-uitbraak bij Stal Nieuwland

Bron: Paardenkrant-Horses.nl