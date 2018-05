Rhinovirus eist leven zeker vijf paarden in noord Nederland

Onder paardenliefhebbers heerst onrust, vertelt dierenarts Marco de Bruijn op de nieuwssite van DVHN. De Bruijn is van het paardenziekenhuis in Oldeholtpade, onderdeel van Dierenkliniek Wolvega. Een van de eigen paarden van de kliniek vertoonde begin mei verlammingsverschijnselen. Het bleek besmet met de zwaarste en gevreesde variant van het virus en is geëuthanaseerd.

‘Situatie stabiel’

Dertig paarden die bij de paardenkliniek aan de Stellingenweg stonden voor behandeling bleken ook besmet. Zij zijn ondergebracht in een leegstaande boerderij in de buurt en staan in quarantaine. Een deel van deze groep werd slechts verkouden, vier kregen ook neurologische klachten. “Maar zij zijn aan de beterende hand. De situatie is stabiel”, aldus De Bruijn.

Vier dodelijke gevallen

De Bruijn bevestigt nog vier dodelijke gevallen in de directe omgeving, waaronder in de aangrenzende provincies Drenthe en Flevoland. Meer informatie geeft hij niet. Het paardenziekenhuis in Oldeholtpade sloot na de ontdekking direct zijn deuren. “Die richtlijn voor dierenartsen is niet bindend, maar je sluit de deur om verspreiding te voorkomen.” Als iedereen dat doet, kunnen paardenevenementen zonder gevaar doorgaan, zegt de dierenarts.

Preventief vaccinatieprogramma

Marco de Bruijn pleit voor een preventief vaccinatieprogramma om grote uitbraken te voorkomen. De kliniek verzorgt vanavond (Hotel van der Valk, Wolvega) een voorlichtingsbijeenkomst over het rhinovirus.

