Richard Howley op kop in 2* GP Vejer de la Frontera, Roelof Bril 10e

In een barrage van negen combinatie's was het de Ier Howley die vanmiddag de GP van Vejer de la Frontera op zijn naam schreef. Hij deed dit door o.a. Paris Sellon en Matias Larocca achter zich te laten die respectievelijk tweede en derde werden.

Tamme barrage

Als eerste starter van de barrage reed de Amerikaanse Paris Sellon met haar 13-jarige merrie Anna Jo (v.Acodetto) een vlotte barrage en zette de chrono stil op 38.49 seconden. Het leek geen rit die moeilijk te kloppen zou zijn maar desondanks deed geen van de zeven na haar startende deelnemers een serieuze poging, terwijl de hoofdprijs toch 6.000 euro was. Matias Larocca en Millar van de Faunushoeve (v.Cooper vd Heffinck) kwamen nog het dichtstbij met een tijd van 41.33 seconden. Hiermee werd het paar uiteindelijk derde.

Het was de negende en laatste deelnemer in de barrage die wel reed zoals je een barrage moet rijden wil je die winnen. Met Highcross Violet (v.Onbekend) ging Howley direct met het mes tussen de tanden van start en versnelde overal waar je versnellen kon. Het resultaat, foutloos in 37.73 seconden, was afdoende voor de winst.

Roelof Bril

Omdat er maar weinig starters waren in deze rankingproef mochten de deelnemers twee paarden rijden. De enige Nederlandse deelnemer, Roelof Bril, maakte van die optie gebruik en reed met Dizzy Lizzy (v.Otangelo) een foutloos parcours wat hindernissen betreft maar kwam 0.09 seconden te laat over de streep waardoor die ene strafpunt hem uit de barrage hield.

Met zijn andere paard Iberico (v.Contendro) was hij minder fortuinlijk en eindigde het parcours met negen strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl