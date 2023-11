Richenhagen stopt per direct als woordvoerder FN

Martin Richenhagen heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen uit zijn functie als woordvoerder van de Raad van Toezicht van de Duitse Hippische Sportschool Stichting. De reden hiervoor is de recent naar buiten gebrachte relatie tussen FN-secretaris generaal Soenke Lauterbach en FN-juridisch adviseur Constanze Winter. Voor Martin Richenhagen is dit niet te rijmen met enig vorm van goed bestuur en diende daarom zijn ontslag in.

Via een email heeft Lauterbach afgelopen vrijdag aan de medewerkers van de Duitse Hippische Federatie laten weten gescheiden te zijn van zijn vrouw en een relatie te hebben met Contanze Winter. Dit was voor Richenhagen reden om zijn ontslag in te dienen. In een interview met St.GEORG onderbouwde hij zijn beslissing: “Het is een absolute no-go. Een relatie met een collega, en nog dramatischer: met de advocaat! In een goed geleid bedrijf zou de heer Lauterbach tegelijkertijd zijn terugtrekking hebben moeten aanbieden.”

Stichting in financieel zwaar weer

Volgens Richenhagen verkeert de stichting daarnaast ook in financieel zwaar weer, waarvoor hij Lauterbach verantwoordelijk stelt. De stichting hoeft van hem ook op financieel gebied niets meer te verwachten. “Ik had de stichting in mijn testament opgenomen, maar ook dat heb ik nu aan laten passen,” aldus Richenhagen.

Reactie FN-voorzitter

Na de bekendmaking van de relatie is de taakverdeling binnen de FN gewijzigd. Zoals FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel aan St.GEORG uitlegde, zal de juridische afdeling ondergeschikt worden gemaakt aan de financiële afdeling onder leiding van CFO René Straten. Daardoor is Lauterbach niet langer meer de meerdere van zijn nieuwe partner. “Lauterbach was de eerste die mij op de hoogte bracht. Ik denk dat hij heel transparant was over de zaak. De presidentiële commissie moet het nog goedkeuren, maar er zijn geen bezwaren,” aldus Erbel.

Bron: Horses.nl/ St. Georg