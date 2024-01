Ridder in de Orde van Oranje Nassau André Heijligers overleden

Gisterenmiddag is een van de twee mede-oprichters van de "Prins Willem Alexander Manege" in Asten en Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Andre Heijligers overleden. Met zijn heengaan heeft de hippische wereld afscheid moeten nemen van een bijzonder mens en paardenvakman. Henk Heijligers, de broer waarmee hij de manege runde voor meer dan 40 jaar, overleed al in 2014 op 70-jarige leeftijd.

André Heijligers temidden van zijn vrouw, zonen, schoondochters en kleinkinderen

André Heijligers zette in 1969 samen met broer Henk een manege op in Asten. Nu, 55 jaar later, staat die manege er nog steeds en is het verworden tot een vooraanstaand hippisch centrum. Maar Heijligers heeft nog meer verdienste: absolute topruiters als Piet Raijmakers en Eric van der Vleuten leerden van Heijligers het vak.

In 1969 was alles klaar en was er de opening. De eerste maand hadden de gebroeders zo’n 16 lesklanten per dag maar al vlug liep dat omhoog en het jaar erop was dat 60 tot 70 per dag geworden. In de rijhal van 20 x 40 meter zorgde dat iedere les voor file’s van paarden die eruit moesten en paarden die naar binnen gingen. Al snel werd dus voor een vergunning voor uitbreiding gevraagd en zo groeide het bedrijf van 8 stalletjes naar ruim 40 stallen en werd de kantine uitgebreid boven de lange zijde.

In 1971 was zijn broer Henk bezig te stoppen met wedstrijden rijden: de beslommeringen op de manege namen teveel tijd in beslag en tijd om te trainen had hij toen al niet, laat staan tijd om op wedstrijd te gaan. Daarbij werd er ook van maneges steeds meer gevraagd en moesten Henk en André een flink aantal cursussen volgen om gediplomeerde manegehouders te blijven.”

Springsport

Rond die periode was André Heijligers ook bezig met de selectie voor de Olympische Spelen in München in de military. Hij werd toen tot ieders verbazing niet geselecteerd en dat was de reden voor Heijligers om zich meer op de springsport te richten. Hij besloot me meer toe te gaan leggen op het springen en had ook veel talenten in de verschillende lessen zoals onder andere Piet Raijmakers en Eric van der Vleuten.

Eric van der Vleuten

In die tijd overleed helaas ook de vader van Eric van der Vleuten terwijl Eric zelf nog zo jong was. Voordat hij stierf vroeg hij aan André om Eric zoveel als hij kon te helpen in het bereiken van zijn droom, een top springruiter worden. Aangezien Eric zijn paarden doordeweeks al trainde was het voor André Heijligerss een kleine stap om zo rond 1977 zelf helemaal te stoppen en de paarden ook door Eric op wedstrijden te laten uitbrengen. Dat ging gelijk al goed en Eric won de ene na de andere rubriek en was van zijn leeftijdsgenoten in Nederland overduidelijk de beste.

Eric van der Vleuten

Piet Raijmakers

Eric kon zich altijd mooi optrekken aan Piet Raijmakers die ook bij André in de les reed en in 1977 al een aardig bevestigd topruiter was die Nederland vertegenwoordigde in landenwedstrijden en op internationale kampioenschappen. Dat tweetal, dat uitgroeide tot bijzonder succesvolle ruiters van de Nederlandse springsport, reed bij Heijligers gewoon in de groepsles mee. Ze reden ook allemaal mee in de algemene lessen die hij daar gaf.

Piet Raijmakers Sr.

Neus over de grond

Van een uur rijden waren de eerste 20 minuten alleen maar stap. André vond het heel belangrijk dat een paard het eerste deel van het werk ontspannen rondloopt met de neus over de grond. Zelf zei hij daarover: “Veel mensen denken dat je de rugspier het meest laat werken door een paard in de krul te trekken maar niets is minder waar. De rugspier wordt het meest aangesproken als een paard met zijn neus over de grond stapt. Dan wordt die spier tot het maximale opgerekt. Het is de sterkste spier in het paardenlichaam en de belangrijkste voor ruiters aangezien je erop zit”.

Als die 20 minuten stap gedaan waren gingen ze tien minuten draven, weer met de neuzen van de paarden compleet over de grond. Was een mooi gezicht altijd om zo’n best grote groep allemaal hetzelfde te zien uitvoeren.

In-uitjes

Pas in galop werden de teugels aangehaald en begon het werken met de paarden. Als afsluiter deden ze meest van de tijd in-uitjes. Andre Heijligers: “Het trainen met in-uitjes is bijna een vergeten vorm van oefening maar o zo belangrijk. Het lichaam van iedere sporter kent een fenomeen dat we kennen als spiergeheugen. Dit spiergeheugen nestelt zich moeizaam in het lichaam en vergt heel veel herhaling. Maar als het er eenmaal in zit dan is het ook slijtvast en zal bij normaal gebruik altijd de basis blijven. Daarom zijn in-uitjes zo belangrijk aangezien je daarbij de springbeweging heel veel herhaalt maar op kleine hoogte waardoor de belasting voor het beenwerk en pezen minimaal is.”

Kader Olympische Spelen

Heijligers blijft eigenlijk een man van de military. André Heijligers was zelf succesvol als eventingruiter. Zijn ouders zelf hadden niets met paardensport en toch is een groot deel van het gezin in de paardensport terechtgekomen. Vooral eventing, toen nog military genaamd, was bij de familie Heijligers geliefd. Zelf haalde Heijligers in die discipline bijna de Olympische Spelen. In 1972 was hij druk met de selectieprocedure voor de Olympische Spelen in München. Hij reed overal wedstrijden en had diverse trainingskampen, vooral in Duitsland. Zelf vond hij dat hij in het team hoorde want zijn paard presteerde al langere tijd overal goed en ze wonnen diverse titels. Bondcoach Ruitenkamp dacht daar anders over. Die teleurstelling in selectiebeleid raakte André meer dan hij had gedacht en zijn plezier in de sport was er voor een deel door aangetast. Het niet halen van de selectie voor de Spelen was voor Heijligers reden om zich meer toe te leggen op de springsport.

Wanneer de begrafenis plaatsvindt was op het moment van schrijven nog niet bekend.