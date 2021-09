Rob Ehrens na missen finale landenwedstrijd: ‘Het is heel zuur’

De springruiters van TeamNL zijn er bij het Europese Kampioenschappen in Riesenbeck niet in geslaagd de finale van de landenwedstrijd, die vrijdagmiddag wordt verreden, te bereiken. Na de eerste twee onderdelen staat het team van bondscoach Rob Ehrens op de teleurstellende elfde plaats. ''Als het niet meezit, dan zit het ook gewoon niet mee. Het is heel zuur'', laat Ehrens teleurgesteld weten. De beste tien teams rijden de finale. Schuttert, Houtzager en Smolders rijden morgen nog wel voor individuele kansen.

”Hier word ik niet vrolijk van”, vertelt Ehrens met gevoel voor understatement. ”Gisteren was een hele mooie dag. De paarden sprongen goed. Vandaag was daar niets van over. De motivatie was er wel bij mijn ruiters, ze keken de goede kant op. Maar de prestaties vielen erg tegen.”

‘Als het niet meezit, dan zit het ook gewoon niet mee’

Heeft Ehrens een verklaring voor het teleurstellende resultaat. ”Frank begon goed en kreeg twee fouten aan het eind van het parcours waarvan je denkt: waarom? Bart Bles begon ontspannender dan gisteren. Het ging net iets te makkelijk, een fout op hindernis 1 en nog wat daarna. Jammer. Dan verwacht ik van Marc Houtzager en Harrie Smolders dat ze het spel nog wel zo afmaken zodat we als team bij de beste 10 kunnen blijven. Marc reed geweldig. De fout op de muur was echt pech. Sterrehof’s Calimero legde er een voetje bovenop. De laatste fout hadden ze ook echt niet hoeven te maken. Als het niet meezit, dan zit het ook gewoon niet mee. Ik had echt meer verwacht van Harrie. Gisteren twee fouten en vandaag 12 strafpunten. De oorzaak van die fouten is denk ik nog wat onervarenheid van Bingo du Parc. Het is heel zuur.”

Achter de oren krabben

”Dit is lang geleden dat we zo’n slecht resultaat op een kampioenschap hebben behaald”, vertelt de bondscoach, die vorige maand met zijn team nog vierde werd in de Olympische landenwedstrijd in Tokio. ”We zullen ons toch eens achter de oren moeten krabben waar dit aan ligt en wat we kunnen doen om dit beter te kunnen krijgen. Daar ligt nog een hele uitdaging.”

Tekort aan goede combinaties

De volgende uitdagingen zijn er wel voor Ehrens. ”Over twee weken is Aken en daarna moeten we kijken richting de Nations Cup Finale in Barcelona. De blik moet nu ook richting volgend jaar. Dan zijn de Wereldruiterspelen in Denemarken.” Is de basis breed genoeg in Nederland? ”Als ik kijk wat er nu is, dan maak ik me daar best wel zorgen over. We hebben ruiters genoeg die het kunnen, maar we komen toch wel tekort aan goede combinaties. Dat merken we nu al. Je moet combinaties hebben die in de flow zitten. We hebben hele goede jaren gehad. Nu zitten we wat in de spiraal naar beneden”, besluit Ehrens.

Kwalificatie voor finale

Morgenmiddag komt het team van Oranje niet meer in actie in de landenwedstrijd van de FEI Longines Europese Kampioenschappen springen. De beste 50 ruiters van de tussenstand rijden morgen wel de wedstrijd voor kwalificatie voor de finale op zondagmiddag. Frank Schuttert (27), Marc Houtzager (29) en Harrie Smolders (48) hebben zich voor de wedstrijd van morgen geplaatst.

