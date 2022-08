Rockx , Poelman en Van Uytert bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Houten

In Houten werd vrijdag de achtste competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Thalia Rockx, lid van het KNHS Talententeam, was met Verdi de La Fazenda (v. Florett As) de beste in de Grand Prix. In de U25 ging de overwinning naar Jessica Poelman met Chocolate Cookie RDP (v. Johnson). Renate van Uytert - van Vliet won met In Style (v. Eye Catcher) de Prix St. Georges.

Thalia Rockx en Verdi de La Fazenda maken deel uit van het Nederlandse team voor het Europees kampioenschap U25 dat van 24 tot en met 28 augustus in Hongarije wordt verreden. De amazone gebruikte de wedstrijd in Houten als voorbereiding op het EK. “Ik wilde graag kijken hoe ver we staan. Dan kunnen we de puntjes op de i gaan zetten en proberen te pieken op het EK”, vertelt Thalia.

‘Voor Verdi maakt het niet uit’

De amazone reed niet de U25-proef maar de senioren Grand Prix. “Met Verdi maakt het eigenlijk niet uit welke proef we rijden. Het gaat er meer om hoe ik zelf de proef doorrijd. We wisselen wel vaker af, voor hem maakt het helemaal niks uit”, vervolgt Thalia lachend na haar overwinning. “Ik ben er echt heel blij mee maar we hadden nog wat dingetjes die beter kunnen, dus er zit nog ruimte voor verbetering in.”

Zesde EK

Thalia gaat zich nu richten op haar zesde EK. Voor Verdi de La Fazenda wordt het, na een EK Junioren en een EK Young Riders, de derde keer dat hij deel uitmaakt van de Nederlandse equipe. Al op vijftienjarige leeftijd debuteerde de amazone in de Grand Prix en daarnaast reed ze de thuisgefokte Verdi zowel bij de Junioren als de Young Riders. “Met Verdi heb ik altijd van alles wat gereden. Ik denk dat ik juist daardoor zoveel heb geleerd. Samen met papa heb ik een plan met lessen gemaakt en volgende week hebben we een tweedaags trainingskamp in Ermelo. De week daarop vertrekken we naar het EK, ik heb er heel veel zin in.”

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Houten

Grand Prix:

1 Thalia Rockx (Roosendaal), Verdi de La Fazenda (v. Florett As) 71,993%

2 Remy Bastings (Liessel), Ambassador (v. Rhodium) 71,232%

3 Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), Great Lady TC (v. Bretton Woods) 70,688%

U25:

1 Jessica Poelman (Aalsmeer), Chocolate Cookie RDP (v. Johnson) 74,615%

2 Zoë Kuintjes (Aalsmeer), Cupido RS2 (v. Rhodium) 69,188%

3 Myrthe Wedda (IJsselstein), Diamond Geezer (v. Diamond Hit) 66,581%

Prijsuitreiking U25 KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Houten. Foto: HC Groenraven

Prix St. Georges:

1 Renate van Uytert – van Vliet (Heerewaarden), In Style (v. Eye Catcher) 72,549%

2 Renate van Uytert – van Vliet (Heerewaarden), Just Wimphof (v. De Niro) 70,931%

3 Danielle Houtvast (Puth), Janeiro (v. Desperado) 70,196%

3 Lotje Schoots (Houten), Justin (v. Johnson) 70,196%

Prijsuitreiking Prix St. Georges KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Houten. Foto: HC Groenraven

Bron KNHS