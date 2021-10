Romp en Hees in top drie GP Lier

Ruben Romp is met Chades Of Blue (v. Chacco-Blue) tweede geworden in 2* Grote Prijs op Sentower Park. Romp bleef in de barrage foutloos in 34,6 seconden. Manon Hees tekende met Echo vh Gerendal Z (v. Echo van t Spieveld) voor de derde plaats, zij was in 35,48 seconden binnen.

De winst in deze Grand Prix over 1m45 was voor Zascha Nygaard Andreasen uit Denemarken met Carasina HD (v. Carrico). Het duo kwam in 33,43 seconden over de finish. Loewie Joppen mocht met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O) ook naar de barrage, maar moest daarin opgeven. Hij klasseerde zich als twaalfde.

Bron: Horses.nl