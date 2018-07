Rouke Bloemsma naar Mongol Derby: ‘Heb me te blubber getraind’

De Telegraaf maakte een interview met de amazone uit Garderen. De 53-jarige Rouke Bloemsma zegt in Centraal-Azië echt de strijd aan te moeten gaan met de elementen van de natuur.

‘Te blubber getraind’

“Ik heb er meer dan een jaar naar uitgekeken en me helemaal te blubber getraind. Nu tel ik de dagen af tot ik kan beginnen aan wat in de paardenwereld bekendstaat als een helse tocht, die alleen door topsporters afgelegd kan worden.”

Alzheimer Nederland

Al eerder wilde Bloemsma mee te doen aan een ’horse trail’ in de Oekraïne. Maar het bleef bij dagdromen. Nu gaat alsnog haar grote wens in vervulling en ook nog eens met de zwaarste race die je als ruiter kunt maken. “Ik heb echt moeten solliciteren via Skype om mee te mogen doen. Je moet uitleggen wat je motivatie is. En dat is naast vervulling van de droom ook geld inzamelen en aandacht vragen voor Alzheimer Nederland.”

Postroute Dzjengis Khan

De Garderense is met nog 40 mensen over de wereld uitverkoren voor de Derby, die de postroute nabootst in de tijd van Dzjengis Khan, de heerser van het Mongoolse Rijk in de twaalfde eeuw. De Mongol Derby wordt van 8 t/m 18 augustus verreden en Rouke is dan te volgen op mongolderby2018.nl.

Lees het hele interview in De Telegraaf.

Bron De Telegraaf