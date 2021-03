Routinier John Whitaker laat concurrentie achter zich in 3* GP Vilamoura

De afsluitende 3* Grand Prix van de Vilamoura Atlantic Tour werd gisteren gewonnen door John Whitaker. De routinier hield in het basisparcours de lei schoon en was in de barrage zijn concullega's te snel af. De Grand Prix telde als kwalificatie voor de Olympische Spelen, de Wereld Kampioenschappen en het Europese Kampioenschap.

Er kwamen in de 1.50m GP van Vilamoura 46 combinaties aan de start waarvan er zeven een barrage ticket konden bemachtigen. John Whitaker kwam hierin uiteindelijk als beste uit de bus. De 65-jarige Brit reed met Unick du Francport (v.Zandor) zeer snel rond in 36.43 seconden en mocht voorop in de ereronde.

Diniz opent de jacht

Er was een combinatie die roet in het eten leek te gooien voor de Brit. Luciana Diniz moest met Vertigo du Desert (v.Mylord Carthago) direct na Whitaker en opende de aanval op zijn tijd. De Portugese dook onder de tijd met 36.10, maar moest haar snelheid bekopen met vier strafpunten. Hiermee eindigde Diniz als vijfde.

Top van het klassement

Marc Bettinger was uiteindelijk de nummer twee in de proef. Met Undercover Z (v.Ugano Sitte) kwam de ruiter in 37.01 seconden door de finish en werd hiermee tweede. Juliette Faligot (Arqana de Riverland) en Piergiorgio Bucci (Casago) tekenden voor de derde en vierde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl