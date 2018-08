Ruim een ton voor hengstveulen van Marc Cain

Het tweede geld werd betaald voor de Asgard’s Ibiza-zoon Inspirado. Dit hengstveulen, dat in België werd gefokt, werd door een Duitse koper gekocht voor 68.000 euro.

Kleindochter van Fabina

Zara (v. Zackerey) was met 59.000 euro het derde duurste veulen. Deze kleindochter van de kampioensmerrie van de Oldenburg Elite Mare Show in Rastede 2003, Fabina, de volle zus van Don Schufro, bleef ook in Duitsland.

Dante Weltino

De volle broer van Dante Weltino, Da Vinci, werd ook op deze veiling aangeboden. Hij werd voor 40.000 euro verkocht en bleef ook in Duitse handen.

Springveulens

Bij de springveulens werd het hoogste bedrag neergeteld voor de kampioen van het Vechtaer Foal Championship Don King (v. Diamant de Quidam) Dit hengstje bleef eveneens in Duitsland.

Internationale kopers

In totaal werden 93 veulens verkocht op de veiling, waarvan er 28 naar het buitenland vertrokken. Zo werden er veulens verkocht naar de VS, Argentinië en Australië, maar ook dichterbij naar Nederland, België en Oostenrijk.

Omzet

De omzet kwam uit op 1.683.500 euro en daarmee kwam de gemiddelde prijs uit op 18.102 euro.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht