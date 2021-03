Ruime winst voor Scott Brash in 1.55m Doha

Ondanks de Rhino-uitbraak in Spanje ging de 1.55m-rubriek in Doha vanavond door. De winst was voor de Britse springruiter Scott Brash. Hij stuurde zijn 12-jarige ruin Hello Vincent (v. Consul DL Vie Z) in 36,08 seconden zonder fouten over de finish.

De Belg Niels Bruynseels was met zijn Cornet Obelensky-nakomeling Frenchy VDS één seconden langzamer dan Brash. Een parcours zonder kleerscheuren binnen een tijd van 37,04 seconden resulteerde in een tweede plaats.

Duitsland derde

Christian Kukuk zadelde zijn schimmel-ruin Checker (v. Comme Il Faut 5) voor deze Global Champions Tour. De combinatie liet in een tijd van 37,13 seconden alle balken in de lepels liggen.

Twee Nederlanders in top 10

Jur Vrieling behaalde de zesde plek met zijn 9-jarige Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly). De combinatie zette de klok stil in 37,45 seconden na een foutloze ronde. Zijn landgenoot Bart Bles eindigde nog net in de top 10. In het eerste parcours raakte zijn schimmel-hengst Gin D (v. Clinton I) helaas een balk en was het paar uitgesloten voor de barrage.

Er verschenen in totaal 33 combinaties waarvan slechts acht de barrage mochten rijden.

Bron: Horses.nl