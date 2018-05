Ruitershop gaat gevecht tegen plastic afval aan

Het is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. “Mijn klanten kunnen hun kleine flesjes laten bijvullen met hetzelfde middel als wat er eerder in zat. Hierdoor wordt het ook goedkoper, omdat er geen nieuwe plastic fles gemaakt moet worden en ik het in een grote verpakking kan inkopen. Als 10 klanten deze zomer hun kleine flesje op deze manier laten bijvullen, dan worden ongeveer 100 plastic flessen bespaard.”

Jones is van plan om hetzelfde concept op te zetten voor hoefolie en shampoo. “We gebruiken in de ruitersport zoveel plastic. Bedrijven moeten nadenken over het beter verwerken en reduceren van plastic afval.

Bron: HorseandHound