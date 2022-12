Ruth van der Beek nieuw bestuurslid SRR

Ruth van der Beek is toegetreden tot het bestuur van de SRR, de stichting rijvaardigheidsbewijzen voor ruiter en menner. De aanstelling van de directeur onderwijs van Hogeschool van Hall Larenstein past uitstekend in de plannen van de SRR om het ruiter- en menbewijs nog professioneler te organiseren, met versterkte aandacht voor dierenwelzijn.

Ruth van der Beek is zelf altijd actief geweest in diverse takken van de paardensport. Ze reed dressuur, deed aan springen en eventing maar reed ook jachten. Ruth heeft diverse innovaties bedacht. Zo is zij de oprichter en eerste directeur van de Vereniging Eigen Paard.

Ans Schweigmann legt functie neer

Het SRR-bestuur bestaat nu uit voorzitter Bert van Wanrooij, penningmeester André Kronenberg, Gerrie Niesing, José Letsch en Ruth van der Beek. Zij neemt de plaats in van Ans Schweigmann, die om persoonlijke redenen haar bestuursfunctie heeft neergelegd. Manager van de SRR is Patricia van Iersel.

Bron: Persbericht