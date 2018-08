Ruwvoer tekort op de loer door aanhoudende droogte

Na een koud en nat voorjaar volgt er nu een zeer extreme zomer. Groene weides hebben plaats gemaakt voor kale bruine vlaktes. Het gebrek aan regen en het maar gelimiteerd mogen sproeien is de oorzaak hiervan.

Droogte van 2011

Zeven jaar geleden was er ook een lange periode van droogte, toen was de schade enorm. Week na week was er geen regen, en in die tijd was er geen mogelijkheid tot en geen toestemming voor sproeien. Volgens het KNMI was het neerslagtekort toen 150 tot 175 millimeter in de maanden april en mei. Nu is dat tekort 250 tot 300 millimeter, in de maanden april tot en met juli. Het grote verschil tussen 2011 en nu is dat de droogte in 2011 vroeg kwam. Nu hebben we na een koud en nat begin van dit jaar de droogte relatief laat.

Hooi tekort

Door de aanhoudende droogte en gebrek aan weilanden rijk aan gras moet de wintervoorraad hooi aan aangesproken worden. Als de droogte te lang aanhoudt, raakt de voorraad snel op. Wanneer het weer zou gaan regenen duurt het nog weken eer het gras gaat groeien, en uiteindelijk de weilanden er weer groen uit gaan zien.

Kwaliteit vermindert

Tegen de tijd dat alles weer herstelt is, komt het najaar er al weer aan, het is immers zo al weer september. Voor kwalitatief goed hooi, moet dit goed droog zijn. In het najaar dalen de temperaturen, schijnt de zon minder lang, en is het vochtig in de ochtenden. Hierdoor zal het hooi weer minder snel drogen, waardoor het dus kwalitatief minder hooi is.

Oplossing

Een oplossing zou kunnen zijn importeren, alleen zijn er veel landen in Europa met hetzelfde probleem als wij hebben. Zweden wil bijvoorbeeld juist vanuit Nederland hooi importeren, omdat de Zweden zelf zo goed als geen hooi meer hebben. Het is zelf zo extreem dat vers gehooide balen gewoon van het weiland af worden gestolen. Als het hooi al geïmporteerd zou kunnen worden, zullen de prijzen de pan uit vliegen.

Bron: KNMI/NOS/Horses.nl