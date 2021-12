Sabrina Ibáñez herkozen als president van Paralympische organisatie APSO

De Secretaris Generaal van de FEI, Sabrina Ibáñez, is unaniem herkozen tot president van de Paralympische organisatie APSO (Association of Paralympic Sports Organisations) voor een periode van vier jaar 2021-2025.

In 2017 werd APSO opgericht om de internationale federaties samen te brengen die 19 Paralympische sporten regelen, waaronder de Paralympische Zomer- en Winterspelen. De rol van APSO is het verenigen, promoten en ondersteunen van internationale sportfederaties op de programma’s van beide Paralympische Spelen en het coördineren van hun gemeenschappelijke interesses en doelen.

Ibáñez: ‘Het is een enorme eer’

“Het is een enorme eer om mijn rol als APSO-president te blijven vervullen en ik wil het APSO-lidmaatschap bedanken voor hun vertrouwen in mij”, aldus Ibáñez. ”Zoals de Paralympische Spelen in Tokio hebben aangetoond, groeit de para sport in status en speelt het een belangrijke rol bij het veranderen van opvattingen en percepties over handicaps in gemeenschappen over de hele wereld. En APSO zet zich in om samen te werken met het International Paralympic Committee (IPC) om een ​​wereld op te bouwen waar diversiteit de norm is.”

Bron: Horses.nl/FEI