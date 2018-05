Samenwerking tussen stoeterij Bois Margot en Pénélope Leprévost

Onder Reynald Angot heeft achtjarige Qidimieux Boimargot Z ontwikkeld tot een talentvol springpaard. De Zangersheide goedgekeurde hengst is direct familie van Saratoga en zijn halfbroer, de KWPN goedgekeurde Hold Up Premier. Overgrootmoeder Belle Little (v. Quidam de Revel) is de moeder van de laatste twee.

Leprévost altijd bewonderd

Rodolphe Bonnet legt aan Studforlife uit: “We hebben het rijden van Pénélope Leprévost altijd bewonderd. Daarom hebben we besloten om haar ook dit jonge paard aan haar te geven. We denken dat de hengst onder haar tot het hoogste niveau kan komen.”

Bron Studforlife