Sander Bloem: ‘Inzetten op kracht en snelheid in het achterbeen’

In de tweede ronde van de Horses.nl Veulenkeuring werd in de dressuurrichting het hengstveulen Promise Me (Il Divo x Ferro) van fokker Sander Bloem tot kampioen gehuldigd. Voor Bloem en zijn vader begon het allemaal met betovergrootmoeder Nora (Heemraad x Hertog van Gelre). "Dat was al een kwaliteitsvolle merrie en door de jaren heen, zijn we blijven inzetten op kracht en snelheid in het achterbeen", vertelt Bloem.

“Mijn vader kocht Nora destijds drachtig van de hengst Lector. Uit die combinatie werd in 1978 het merrieveulen Unora geboren. Nora was een Gelderse merrie. Ze kon goed bewegen en is ook kampioen van de provincie Limburg geweest. Unora werd op haar beurt op tweejarige leeftijd vijfde op de nationale keuring”, vertelt Bloem.

Springbloed

Unora leverde in combinatie met Goodtimes het merrieveulen Lunora, de grootmoeder van Promise Me. “Hoewel we echte dressuurfokkers zijn, mag er bij ons gerust een keer wat springbloed in de lijn voorkomen. Maar, dan moet het wel een springhengst zijn die goed beweegt en ook een goed achterbeen doorgeeft. Daarom viel de keuze op Goodtimes. Achteraf is dat een heel goede keus gebleken.”

Volle zussen

Lunora werd meerdere keren aangepaard met de Olympische dressuurhengst Ferro. Met de drie volle zussen Plunora, Slunora en Vlunora werd de fokkerij verder voortgezet. “We fokken nog altijd met Slunora, de moeder van Promise Me. Slunora is kampioen van Gelderland geweest en ze heeft ons al een aantal goede paarden gebracht.”

Van Norel-hengsten

“Waar we in de hengstenkeuze voor Slunora rekening mee moeten houden, is dat ze een wat sterkere rug had mogen hebben. Door de loop der jaren hebben we haar een aantal keer laten dekken met Winningmood en Expression. Beide Van Norel-hengsten. Over het algemeen zijn dat fijn bewegende hengsten die goed bij onze merries passen.”

Achterbeengebruik

“Zoals ik al eerder aangaf, vinden mijn vader en ik kracht en snelheid in het achterbeen heel belangrijk. Vaak zijn fokkers geneigd om hengsten te gebruiken die wel overtuigen in het voorbeen, maar wat minder in het achterbeen. Ons inziens is goed achterbeengebruik juist erg belangrijk. Wij vinden dat de Van Norel-hengsten daar in uitblinken.”

Goed uitgepakt

Op die manier werd ook de keuze voor Il Divo gemaakt. “Ik ben heel gek van Winningmood en Oscar past me ook goed vanwege zijn karakter. Il Divo combineert dat en komt daarbij uit een fijne merrielijn. Slunora is een wat bloederige merrie en Il Divo is best robuust. Daarom hebben we die gok genomen en dat heeft volgens mij goed uitgepakt”, vertelt de fokker lachend.

Verkocht

Over verkoop hoeft Bloem niet na te denken. “Hij is namelijk al verkocht. Mensen die een driejarige Expression uit Slunora hebben, vroegen of ze de merrie eens konden komen bekijken. Ze zagen Promise Me, toen negen dagen oud, en waren gelijk verkocht. Als fokker moet je zo af en toe ook wat verkopen, maar ik had het niet erg gevonden als hij was gebleven.”

Horses.nl Veulenkeuring

“We gaan jaarlijks met een aantal veulens naar de veulenkeuring in Terschuur, maar toen het coronavirus uitbrak, werd al snel aangegeven dat er waarschijnlijk helemaal geen keuringen meer zouden zijn dit jaar. Zodoende leek het ons leuk om de veulens in te schrijven voor de Horses.nl Veulenkeuring, en dat is gelukkig een succes geworden.”

Weer Il Divo

Moeder Slunora is weer gedekt met Il Divo. “Hopelijk is ze ook dragend. Wat mij betreft mag alles weer hetzelfde zijn als bij het veulen van dit jaar, alhoewel ik het wel erg leuk zou vinden als er nu een merrieveulen uit komt!”

Bron: Horses.nl