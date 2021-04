Sandra Auffahrt verkozen tot ‘Sporter van decennium’

Sandra Auffahrt is door de Nordwest Zeitung (NWZ) verkozen tot Sporter van het decennium. Dat maakte de Duitse amazone op haar Instagrampagina bekend.

Omdat vorig jaar een groot deel van de sportevenementen moest worden afgelast, besloot de Nordwest Zeitung (NWZ) om in plaats de verkiezing voor de Sporter van het Jaar in Oldenburg, een verkiezing te houden voor Sporter van het decennium.

Auffarth won in Londen teamgoud en individueel brons. Twee jaar won ze op de WEG in 2014 zowel de wereldtitel individueel als in de landenwedstrijd.

Bron: St-Georg