Sanne de Jong wint korte 4* in Italië met Enjoy

Sanne de Jong sloot haar verblijf in het Italiaanse Montelibretti met succes af. In week twee van het internationale concours won De Jong met haar toppaard Enjoy (v. Cartano) de korte 4 ster eventingwedstrijd.

Ook met haar andere paarden deed de amazone vooraan mee. Zo pakte ze met Jersey MBF (v. Fibonacci) de derde plaats in de lange 3* en Jarelly MBF (v. Wietvot) was foutloos in de 3* korte cross. Ook haar twee jonge paarden Larosaleen (v. Karandasj) en Captain Thin Lizzy (v. Herald 3) liepen foutloos door de tweesterrencross waarin ze internationaal debuteerden.

Persoonlijk record dressuur

Sanne de Jong: “Ik ben superblij met het resultaat van Enjoy, Ze liep een persoonlijk record in de dressuur (-28.10) en ging daarmee aan de leiding, ze heeft top gesprongen en ging super door de cross. Ben echt mega trots op haar!” In de cross liep het paar alleen een paar tijdfouten (-4) op en eindigde de wedstrijd op een puntentotaal van 32.10. Ook in de korte en lange 3* ging het goed. De Jong stuurde Jersey MBF naar de derde plaats in de lange 3*. Na de dressuur stond de combinatie tweede, maar de 3,6 strafpunten voor tijdsoverschrijding wierp De Jong een plaatsje terug, ze eindigde op -34.60. De Jong: “’Ik ben ook super blij met Jersey en Jarelly, beide paarden gingen heel goed en Jersey werd zelfs derde in 3 lang. Het zijn twee paarden waar ik echt veel van verwacht en die het hier weer hebben laten zien.” Beide paarden zijn in eigendom van hun fokker Ad Verkerk uit Hoofddorp.

Bron: KNHS