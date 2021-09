Sanne Thijssen en Con Quidam RB net buiten top vijf in GP Lier

Het waren de Belgen, die de dienst uitmaakten in de 2*-Grand Prix van Lier vandaag en zij werden in de top drie vergezeld door één Franse combinatie. Sanne Thijssen zette voor Nederland het beste resultaat neer in de 1,45m-rubriek, zij bleef met Con Quidam RB (v. Quinar) foutloos in de barrage, maar was met 45,92 seconden net niet snel genoeg voor de top vijf en mocht zich als zesde opstellen voor de prijsuitreiking.

Roy van Beek was met Chacco Me Biolley (v. Chacco Blue) met een tijd van 39,15 seconden goed voor de snelste foutloze rit en ging er voor thuispubliek met de overwinning vandoor. Hij werd gevolgd door Niels Bruynseels met Matador (v. Emerald vh Ruytershof), die in 39,47 seconden finishte en Felicie Bertrand maakte met de KWPN’er Dakar (v. Douglas) de top drie compleet. Het duo uit Frankrijk kwam in 40,13 seconden aan de finish.

Foutloos in de barrage

De rest van de top vijf werd compleet gemaakt door Gilles Dunon, die met Fou de Toi vd Keihoeve (v. Toulon) met 41,76 seconden op de klok op de vierde plek eindigde en Katja Haep, die met Chupalina 2 (v. Clarimo) met een tijd van 43,79 seconden vijfde werd. Thijssen en Con Quidam waren met hun rit in 45,92 seconden de langzaamste foutloze combinatie, de rest van de barrage-combinaties kwam met vier strafpunten of meer aan de finish.

Uitslagen

Bron: Horses.nl