Sanne Thijssen schrijft 1.50-rubriek op naam in Gorla Minore

De wedstrijdstop van de afgelopen tijd had geen invloed op de prestaties van Sanne Thijssen en haar Holsteiner-hengst Con Quidam RB (v. Quinar). Vanavond nam de combinatie na een ronde zonder fouten de tweede prijs mee naar huis in de 1.50m-rubriek bij de Longines EEF Nations Cup in Gorla.