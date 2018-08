Scholtens: ‘Super week tot nu toe’

Na haar goed gereden proef werd de vraag gesteld of Indian Rock beter is dan zijn vader Apache. Emmelie kon daar nog geen uitsluitsel over geven. De topamazone benadrukt dat Indian Rock beschikt over een zeer goede basis, maar uiteindelijk zal op het Grand Prix niveau moeten blijken of hij zich kan meten aan zijn vader. Zoals Emmelie zelf zegt: “De toekomst zal het leren.”

Bekijk het hele een interview met Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie en Emmelie Scholtens:



Bron: ClipMyHorse