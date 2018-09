Schorsing voor concours rijden met paard van rhino-stal

Ondanks het vermoeden van de Rhino, wat later werd bevestigd, ging de amazone op concours. Dat leverde haar een schorsing van zes maanden op, de ouders worden door negen maandag geschorst.

‘Risico op verspreiding gering’

De amazone gaf nadien aan dat ze haar ouders en de dierenarts vertrouwde. De arts had aangegeven dat het risico op verspreiding zeer gering was. Daarnaast geven de betrokkenen aan dat het paard niet op dezelfde stal heeft gestaan als de desbetreffende merrie. Ze waren daarom van mening geen regels te schenden door op concours te gaan.

Unanieme beslissing

De beslissing van de tuchtraad is echter unaniem. Zij verwijzen naar artikel 112: “Zorg ervoor dat het paard in de laatste drie weken voor aanvang van het evenement niet in een stal is geweest waar zich een besmettelijke ziekte voor heeft gedaan, of waar een vermoeden van een dergelijke ziekte is.”

Testuitslag later pas binnen

De betreffende dierenarts, is mede-eigenaar van de merrie die haar veulen verwierp. De dierenarts gaf aan dat het veulen op 2 juni verworpen is, maar dat de uitslag van de test pas binnenkwam na het evenement.

Bron: Ridenews