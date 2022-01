Schrappen van springen tijdens moderne Vijfkamp nog niet definitief

Ondanks andersluidende berichtgeving in de media is het nog geen uitgemaakte zaak dat de paarden tijdens de moderne vijfkamp ingeruild zullen worden voor fietsen.

Advies bestuur

In een noodvergadering heeft het bestuur in november het besluit genomen om op de komende jaarvergadering het voorstel in te dienen voor een disciplinewijziging. Daarmee zou het onderdeel springen vanaf 2028 vervangen gaan worden voor een onderdeel fietsen. In Parijs 2024 zal dan voor de laatste keer het springen nog wel onderdeel uitmaken van de moderne vijfkamp.

Vijfkamp atleten protesteren

Ruim 650 moderne vijfkampers hebben middels een schrijven laten weten tegen het voorstel van het bestuur te zijn en doen nu pogingen om het bestuur af te zetten.

Ook in Nederland is niet louter positief gereageerd op de voorgenomen wijziging.

Zevenvoudig Nederlands kampioen Anne Bavelaar (30) zegt “zonder het onderdeel springen is de moderne vijfkamp geen moderne vijfkamp meer.”

Directeur Sander Duisterhof van de schietbond KNSA geeft aan verrast te zijn en ook teleurgesteld. “Anderzijds maakt het de drempel misschien wat lager en zullen meer mensen moderne vijfkamp gaan doen want momenteel hebben we maar ongeveer honderd vijfkamp atleten in Nederland”.

Open brief van de voorzitter

Naar aanleiding van alle commotie heeft de voorzitter van de UIPM een open brief naar alle atleten gestuurd waarin uitgelegd werd dat er nog geen definitief besluit is genomen aangezien daar pas over gestemd kan worden op de nog te houden jaarvergadering.

Veel atleten waren verbolgen over het feit dat dit in hun beleving allemaal even bekokstoofd werd in een haastig opgezette geheime vergadering. De uitleg van de voorzitter was dat die vergadering alleen diende om zaken goed voor te bereiden op de jaarvergadering opdat alles dan vlot zou verlopen, ongeacht de uitslag.

Wordt vervolgd…

Bron: Horses.nl