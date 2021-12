Semmieke Rothenberger bovenaan in kwalificatieproef Piaff-Förderpreis

Semmieke Rothenberger deelde vanmorgen de eerste tik uit in de kwalificatieproef voor de finale van de Piaff-Förderpreis. Op Gestüt Schafhof in Kronberg pakte ze met de elfjarige KWPN'er Flanell 15 (v. Apache) de winst in de inloopproef met een score van 74,907%. De Duitse amazone werd met het fokproduct van B. Roerink werd ze door alle juryleden aan kop gezet.

De Apache-dochter werd van juni 2016 tot en met oktober 2018 op wedstrijden uitgebracht door Veronique Roerink. In 2016 nam de combinatie deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden voor zesjarigen in Ermelo. In de finale werden ze zevende met 84.000%. Rothenberger debuteerde dit jaar in april met de merrie bij de U25 op het CDI Mannheim. Hier zetten ze gelijk in de Intermédiaire II een topscore neer van 75,618%. In september leverde ze ook goede prestaties op het EK U25 in Hagen.

Lindner tweede

Ann-Kathrin Lindner was de tweede amazone die boven de 70% scoorde. Lindner kreeg voor haar proef met de twaalfjarige hengst FBW Sunfire (v. San Amour I) 73,419%. Alle juryleden hadden een tweede plaats over voor haar proef.

Schrader maakt top drie compleet

Alina Schrader eindigde op de derde plaats met de twaalfjarige Oldenburgse Paola (v. Lord Loxley). De jury gaf het paar 69,977%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl