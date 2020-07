SFN II investeert in 5-jarige Connect-zoon

Het Springpaarden Fonds Nederland (SFN II) heeft de vijfjarige Watermill Art SFN (Connect x Carambole) deels aangeschaft. Fokker Jan Greve blijft voor 25% eigenaar. De opleiding van de KWPN'er wordt verzorgt door Tom Martens.

De door Jan Greve gefokte ruin kwam op vierjarige leeftijd onder het zadel van de Britse amazone Carla Bolam. Hij ontwikkelde zich op Britse boven verwachting en daarom maakte Willem Greve zijn collega-selecteurs attent op de kwaliteiten van het paard.

Deels verkocht

Jan Greve heeft de ruin op verzoek van het SFN weer naar Nederland gehaald. De eerste maand nam Emile Hendrix te training op zich en daar is hij met tussenpozen beoordeeld door de selecteurs. Inmiddels heeft Greve een deel verkocht aan het SFN.

Veel bloed

Na een maand training bij Hendrix, heeft Tom Martens Watermill Art SFN geprobeerd. “Ik heb Watermill Art SFN gereden en had op de eerste cavaletti die we sprongen gelijk een goed gevoel. Het is een paard met veel balans, maar hij heeft ook veel bloed” aldus Martens.

Bron: FB SFN