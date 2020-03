Sipke 450 Sport naar Aftonmora in Zweden

De Friese dekhengst Sipke 450 Sport (Teade 392) is naar Zweden verhuisd. De hengst vertrok een kleine week geleden na zijn optreden bij de hengstenshow bij de Nieuwe Heuvel. "Hij krijgt de tijd om bij ons te wennen voordat het dekseizoen begint", aldus Sandra Åhs Sivertsen van Aftenmora, dat inmiddels een EU-gecertificeerd dekstation heeft. "In Zweden begint dat seizoen wat later, in mei, juni. "

Het Zweedse fokbedrijf heeft de vijftienjarige hengst uitgekozen, onder andere omdat hij een kleinzoon van Anton 343 is. “Hij heeft een bloedvoering die heel goed past bij onze merries in Zweden en is aanvullend aan onze fokkerij. Bovendien past Sipke in het fokdoel”, legt Åhs Sivertsen uit. “In onze fokkerij hebben we drie doelen: een paard dat goed in de sport is, een fijn karakter heeft én een mooi exterieur met vooral veel rastype laat zien”, aldus Åhs Sivertsen. “We willen een paard fokken dat in potentie in het weekend een Grand Prix kan lopen en door de week een écht familiepaard is. Die combinatie is écht een kwaliteit van het Friese paard.”

Van de VS, naar Nederland en nu naar Zweden

Sipke is in 2005 in de Verenigde Staten geboren bij Klaas en Mares Vanderploeg. Zijn geboortenaam is Sylvester P. en hij komt uit merriestam 50. In Amerika begon ook zijn loopbaan als KFPS Stamboekhengst. Op zesjarige leeftijd is hij naar Nederland gekomen en heeft het Sportpredicaat behaald in 2012.

