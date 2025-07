SK TP Tolbert: Zeventien merries doorverwezen naar CK

Vandaag vond in Tolbert de eerste stamboekkeuring Regio Tuigpaard Noord plaats. Veertien van de achttien aangeboden driejarigen en alle drie aangeboden vier t/m zevenjarige merries mogen naar de CK. Vier merries legden er hun eerste alternatieve IBOP af en voor drie zat er een voldoende resultaat in.

De jury werd gevormd door inspecteur Viggon van Beest, Thomas van der Weiden en Joop van Wessel. Viggon: “We hebben prettig kunnen samenwerken en de dag had een vlot verloop. Er was qua aantallen een mooie deelname waarbij opviel dat er meerdere goed onwikkelde merries bij waren met een stokmaat tot 1.70m. De kwaliteit in de breedte stemde ons vandaag positief waarbij er meerdere opvallende merries bijwaren.” Eén merrie kon niet in het stamboek worden opgenomen, twee ontvingen een tweede premie en één merrie gaat er naar de nakeuring. De enige Reg. B merrie was afgemeld.

Meest opvallende driejarige merries

Tot de meest opvallende merries behoorde op catalogusvolgorde Sendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur van Ulandro), f/g. H. Wobbes uit Nuis. Viggon: “Dit is een langgelijnde, goed ontwikkelde en sterk gebouwde merrie die over aansprekende bewegingen beschikt en die een mooi totaalbeeld wist te genereren.” Sendie W behaalde op haar eerste alternatieve IBOP met Harrie van Middelaar vandaag 78 punten.



Tot de meest opvallende merries behoorde ook Selony F (Hubert uit Felony ster van Manno), f/g. K. van Til uit Oostwold. Viggon: “Selony is eveneens een mooie, langgelijnde, sterk gebouwde tuigtypische merrie met veel uitstraling en hardheid, met een aansprekend front en met een goed voorbeengebruik.”

Nog meer opvallende merries

Ook Selvira van Toos (Magnifiek uit Toos ster van Larix), f/g. Lambertus Huckriede uit Enschede kan genoemd worden als een opvallende merrie. Viggon: “Ook deze merrie is een sterkgebouwd, tuigtypisch paard met allure die met name in draf rondom wist aan te spreken door haar hele sterke draf.”



Dan behoort ook Susandra (Macho uit Fuwandra elite sport, f/g. W. Huberts uit Westervelde), mede/ger. H.P. Cazemier uit Bunne bij de meest opvallende driejarige merries. Viggon: “Susandra is een merrie met ras, een aansprekend front die rondom ook wist aan te spreken waarbij haar goede lichaamsgebruik opviel.” Naast genoemde merries gaan er nog vier dochters van Icellie, twee van Macho en twee van Magnifiek en van Cizandro en Lexington elk één naar de CK.

Vier t/m zevenjarigen

Beide vier t/m zevenjarige veulenboekmerries mogen ook naar de CK. Daarbij behoorde vandaag ook Ruwalda (Hertog Jan uit Muwalda keur van Delviro HBC, f. N. de Bruyn uit Oudewater), ger. Gert Koers en Denise Smit uit Gees tot de meest opvallenden. Viggon: “Dit is een tuigtypische, rassige merrie met veel hardheid die rondom goed beweegt en daarbij een goede techniek laat zien.” Deze merrie wordt op de concoursen uitgebracht door Henk Hammers en daar doet ze het goed refererende aan haar derde plaats onlangs in Houten.



De tweede vier t/m zevenjarige vb merrie die naar de CK gaat is Rielanta H, een dochter van Lanto HBC die ook een voldoende IBOP behaalde. Dan mag ook stamboekmerrie Oudine (Idol uit Hudine stb. van Waldemar, f. Piet de Groot uit Gorinchem), ger. J. Kuipers uit Tzummarum naar de CK. Onder haar concoursnaam Olympia wordt ze uitgebracht door Jorn Kuipers en de schimmel heeft al 79 WP.

IBOP

Naast de genoemde Sendie W slaagden er nog twee merries voor hun eerste alternatieve IBOP. Dat waren Roline S (Fantijn uit Joy elite van Eebert), f/g. Johan Smink uit Steenbergen die met Harm Jan Veenstra een IBOP 79 behaalde. De reeds genoemde Rielanta H (Lanto HBC uit Lieke ster van Sir Arie), f/g. H.F. Cnossen uit St. Nicolaasga, medeger. en rijder Hendrik Eppinga uit Oudemirdum scoorde 75 punten. Dinsdag 15 juli is in Vledder de tweede SK Regio Tuigpaard Noord.

Bron: KWPN