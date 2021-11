Skodborg Merrald wint ook nationale Grand Prix in Randbøl

Nanna Skodborg Merrald had gisteren een succesvolle dag op het CDI in Randbøl. Op haar thuiswedstrijd van stoeterij Blue Hors won ze niet alleen met de KWPN-hengst Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) de internationale Grand Prix, even daarvoor overtuigde de Deense in de nationale Grand Prix met Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack). Ze won met 76.733%.

De Deense Olympiade amazone Nanna Skodborg Merrald debuteerde niet alleen met Don Olymbrio, ook met de Blue Hors hengst Zatchmo was het een van haar eerste optredens in de hoogste klasse. De zoon van haar eigen Olympiadepaard Blue Hors Zack werd tot begin vorig jaar uitgebracht door Agnete Kirk Thinggaard in de Grand Prix. Skodborg Merrald heeft een goede klik met Zatchmo, ze kwamen direct tot de hoge score van 76.733%. Er verschenen zelfs 8,5-en en 9-ens voor piaffes en de passage. Unaniem kwam de amazone op kop.

Blue Hors Zepter nu onder Tudela Ruiz

Op ruime achterstand werd Christian Tudela Ruiz tweede met Blue Hors Zepter, ook een zoon van Blue Hors Zack. Het paar kreeg 71.900% voor hun proef. Zepter werd eerder uitgebracht Daniel Bachmann-Andersen. Bij het vertrek van Bachmann-Andersen bij Blue Hors kwam de ruin bij Andreas Helgstrand. Nu zit de Spaanse werknemer van Helgstrand, Tudela Ruiz, in het zadel van Zepter.

Betina Jæger Jensen werd derde in deze proef op de Lusitano Fogo de Lyw met 67,50%. De elfjarige bruine hengst werd eerder voorgesteld door de Spanjaard Claudio Castilla Ruiz.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl