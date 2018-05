Sluitende eigenaarsregistratie van paarden helpt frauduleuze praktijken tegengaan

Met paarden zonder chip kun je weinig. Fokken en sporten is niet mogelijk. Binnen de EU is in 2016 vastgelegd dat paarden moeten zijn gechipt en dat er een paspoort aanwezig moet zijn. De meeste paarden in de EU zijn inmiddels voorzien van een chip en een paspoort. “Dat is mede dankzij de inzet van de stamboeken gerealiseerd, maar mocht bij een pensionpaard het paspoort ontbreken, dan wordt de pensionstaleigenaar beboet. De eigenaar is immers niet geregistreerd.”

Frauduleuze praktijken

Volgens de vakgroepvoorman is dat juist van groot belang voor een sluitende registratie en om frauduleuze praktijken tegen te gaan. Van Venrooij denkt niet alleen aan fraude rond paarden die niet zijn bestemd voor de slacht, maar ook aan witwaspraktijken: “Zo werd er in de Benelux geld witgewassen door paarden voor miljoenen te verkopen en ze vervolgens voor een gering bedrag terug te kopen. Ook is er sprake van btw-fraude. In Nederland en België wordt in het kader van deze handel scherper naar transacties gekeken, door middel van het project Elitepaarden.”

Registratie

Eigenaarsregistratie kan hieraan bijdragen. Van Venrooij merkt dat het ministerie hier geen extra tijd en geld in wil stoppen. De overheid houdt vast aan de Europese handhaving.

Bron: Nieuweoogst