De voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring (24-27 oktober) in Verden is deze week begonnen. Terwijl Sönke Rothenberger in de Verenigde Staten op de aankomst van Cosmo zat te wachten, kreeg hij te horen dat zijn Benico x Florencio I-hengst is geselecteerd. In totaal zijn er al bijna dertig hengsten geselecteerd voor de keuring.