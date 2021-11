Sophie Dalm start Ro’slane Stables vanuit Stal Heins

De Ierse springamazone Sophie Dalm gaat haar eigen bedrijf Ro’slane Stables vanuit Stal Heins in Schiphorst runnen. In samenwerking met Stal Johan Heins brengt ze een aantal paarden uit in de springsport, evenals haar eigen paarden en paarden van eigenaren. Op jumping Bonheiden kondigde Dalm de samenwerking al aan.