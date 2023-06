Sophie Horn benoemd tot business manager H&C TV

Sophie Horn was al werkzaam bij Horse & Country TV, maar maakt nu bij het internationale paardensportnetwerk promotie tot business manager Benelux. Als dochter van de hippische legende Hans Horn en diens vrouw Astrid groeide Sophie op op Stal de Wiemselbach in Ootmarsum waar ze alle facetten van de paardensport meekreeg. Via haar werk bij Horse & Country hoopt Horn haar steentje bij te dragen aan de positieve uitstraling van de paardensport.

“Het is niet alleen een platform voor ruiters en handelaren, maar ook voor alle andere liefhebbers van paarden, natuur en lifestyle. Ik denk dat we met dit platform echt bij kunnen dragen aan de promotie van de paardensport bij een breed publiek,” vertelt Sophie Horn over haar missie.

Barcelona ’92, Egano en Libero H

Sophie Horn was erbij toen haar vader in 1992 de Nederlandse springequipe naar de gouden Olympische teammedaille in Barcelona coachte en maakte van dichtbij de successen mee van Jos Lansink (de toenmalige stalruiter van De Wiemselbach) met paarden als Egano en Libero H.

Hippische duizendpoot

Sophie Horn kan met recht gezien worden als een hippische duizendpoot. Ze sprong zelf tot en met Young Riders-niveau en werkte onder meer bij het hippische evenementenbureau van Maartje Lanooy en als interim stalmanager op een internationale topsportstal in Canada. Tegenwoordig vindt ze naast haar werk voor Horse & Country en haar gezin nog tijd om PA-werkzaamheden te verrichten voor Stal de Sjiem van Jeroen Dubbeldam en Annelies Vorsselmans.

Inspirerend

“Het lijkt misschien veel, maar Horse & Country is zo’n prachtig bedrijf dat ik elke dag met veel plezier en energie aan het werk ben. CEO Heather Killen (ex-Yahoo, red.) is een ongelooflijke zakenvrouw die zich alle dagen voor 200% inzet en bij alle takken van het bedrijf betrokken is. Dat is super leerzaam en inspirerend”, aldus Horn.

CSI Twente en Outdoor Gelderland

Horse & Country brengt de komende weken onder meer CSI Twente, Outdoor Gelderland en de Longines Luhmühlen Horse Trials via live-stream bij de mensen thuis en in oktober weer Indoor Friesland.

