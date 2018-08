Speciale pagina WK jonge dressuurpaarden 2018

Het WK jonge dressuurpaarden vindt dit jaar voor de tweede keer plaats in Ermelo. Van 3 tot en met 6 augustus komen de beste jonge dressuurpaarden van de wereld naar Nederland. De finales zijn op zaterdag (15.00 uur vijfjarigen) en zondag (9.30 uur zevenjarigen/15.30 uur zesjarigen). Paardenkrant-Horses.nl is er uiteraard bij en doet verslag in woord en beeld!